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        Zara ve Akıncılar'da Çocuklar Kültür ve Sanat Festivali düzenlendi

        Sivas'ın Zara ve Akıncılar ilçelerinde Çocuklar Kültür ve Sanat Festivali düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 10:30 Güncelleme: 26.11.2024 - 10:30
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        Zara ve Akıncılar'da Çocuklar Kültür ve Sanat Festivali düzenlendi
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        Sivas'ın Zara ve Akıncılar ilçelerinde Çocuklar Kültür ve Sanat Festivali düzenlendi.

        Zara Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla belediyenin düğün salonunda düzenlenen festivalde, geleneksel Türk tiyatrosu etkinliği, Karagöz oyunu, kukla, çocuk oyunları gösterimi yapıldı.

        Programın sonunda etkinliklere katılan çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

        Belediye Başkanı Fatih Çelik, 4 yıldır belediye olarak ilçede çocuk festivali düzenlediklerini belirterek, "Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla da bir yılda ikinci kez çocuklarımıza festival düzenleme olanağı bulduk. Geleceğimiz, yarınlarımız olan çocuklarımızın hayatımızda ne denli önemli olduklarını kendilerine hissettirmemizin bir aracı olan çocuk festivalleriyle çocuklarımızla iletişim kuruyoruz." dedi.

        - Akıncılar

        Akıncılar Türk Telekom Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Kaymakam Musa Türkmen, Belediye Başkanı Murat Sevinç, Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Sanem Arıkan, ilçe halkı ve çocuklar katıldı.

        Çeşitli etkinliklerin yapıldığı festivalde çocuklara hediyeler dağıtıldı.

        Belediye Başkanı Sevinç, festivali artık her yıl daha da zenginleştirerek yapacaklarını ve geleneksel hale getireceklerini söyledi.

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