Ulaş Gölü'nde kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu

Yaban kuşlarına ev sahipliği yapan ve 2016 yılında Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescil edilen Ulaş Gölü'nde kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan ve Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescil edilen Ulaş Gölü'nün çevresi kar yağışının ardından beyaza büründü.

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