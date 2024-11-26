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        Sivas'ta kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

        Sivas'ta kar sebebiyle eğitime yarın için ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 19:56 Güncelleme: 26.11.2024 - 19:56
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        Sivas'ta kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
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        Sivas'ta kar sebebiyle eğitime yarın için ara verildi.

        Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, halen devam etmekte olan kar yağışının etkisini azaltacağı, ancak yağışın durmasıyla hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağı, bunun da buzlanmaya sebebiyet vereceği ifade edildi.

        Hava koşulları sebebiyle meydana gelmesi muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak, il genelinde resmi-özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, meslek eğitim kursları, özel eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, Valiliğimiz kararıyla 27 Kasım Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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