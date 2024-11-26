Sivas'ta kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Sivas'ta kar sebebiyle eğitime yarın için ara verildi.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, halen devam etmekte olan kar yağışının etkisini azaltacağı, ancak yağışın durmasıyla hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağı, bunun da buzlanmaya sebebiyet vereceği ifade edildi.

Hava koşulları sebebiyle meydana gelmesi muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: