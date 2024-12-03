Akıncılar'da "Seher Buluşması" programı düzenlendi
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından "Seher Buluşması" programı düzenlendi.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından "Seher Buluşması" programı düzenlendi.
Merkez Çarşı Camisi'nde gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Daha sonra İlçe Müftüsü Fettah Odabaşı tarafından sabah namazı kıldırıldı. Program, kahvaltı programı ile sona erdi.
Odabaşı, programa katılanlara teşekkür ederek, etkinliklerin gelecek haftalarda da devam edeceğini söyledi.
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