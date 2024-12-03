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        Akıncılar'da "Seher Buluşması" programı düzenlendi

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından "Seher Buluşması" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 09:06 Güncelleme: 03.12.2024 - 09:06
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        Akıncılar'da "Seher Buluşması" programı düzenlendi
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından "Seher Buluşması" programı düzenlendi.

        Merkez Çarşı Camisi'nde gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Daha sonra İlçe Müftüsü Fettah Odabaşı tarafından sabah namazı kıldırıldı. Program, kahvaltı programı ile sona erdi.

        Odabaşı, programa katılanlara teşekkür ederek, etkinliklerin gelecek haftalarda da devam edeceğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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