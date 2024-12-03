Akıncılar'da "Seher Buluşması" programı düzenlendi

Odabaşı, programa katılanlara teşekkür ederek, etkinliklerin gelecek haftalarda da devam edeceğini söyledi.

Daha sonra İlçe Müftüsü Fettah Odabaşı tarafından sabah namazı kıldırıldı. Program, kahvaltı programı ile sona erdi.

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