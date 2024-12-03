Ulaş'ta gençlere yönelik kültür gezisi düzenlendi

İçli, kendilerine imkanı sunan Ulaş Kaymakamı Emre Zafer'e teşekkür etti.

Kültür gezilerinin devam edeceğini aktaran İçli, "Genç kardeşlerimize tarihi ve kültürel değerlerimizi tanıtmak, bu değerler üzerine gençliği inşa etmek amacıyla özel gezi programı düzenledik. Bu bağlamda tarihi camileri, müzeleri ziyaret etme imkanı buldular." dedi.

İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gezinin öğrencilere tarih, kültür ve medeniyet açısından önemli bakış açısı kazandıracağını söyledi.

Proje sorumlusu Bilal Başer, gençlik koordinatörleri Murat Güveç ve Metin Şahin’in rehberliklerinde öğrenciler gezi kapsamında Ulu Cami, Sivas Şehir Müzesi, Hamidiye Millet Bahçesi, Kale Camii ve Mehmet Altuntaş Hafızlık Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.

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