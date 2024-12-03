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        Ulaş'ta gençlere yönelik kültür gezisi düzenlendi

        Ulaş ilçesinde gençlere yönelik kültür gezisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 13:36 Güncelleme: 03.12.2024 - 13:55
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        Ulaş'ta gençlere yönelik kültür gezisi düzenlendi
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        Ulaş ilçesinde gençlere yönelik kültür gezisi gerçekleştirildi.

        Ulaş Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörlüğünce düzenlenen "Genç Gönüller Çocuk Gönüllerle Buluşuyor" projesi kapsamında öğrenciler Sivas'ın tarihi mekanlarını gezdi.

        Proje sorumlusu Bilal Başer, gençlik koordinatörleri Murat Güveç ve Metin Şahin’in rehberliklerinde öğrenciler gezi kapsamında Ulu Cami, Sivas Şehir Müzesi, Hamidiye Millet Bahçesi, Kale Camii ve Mehmet Altuntaş Hafızlık Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.

        İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gezinin öğrencilere tarih, kültür ve medeniyet açısından önemli bakış açısı kazandıracağını söyledi.

        Kültür gezilerinin devam edeceğini aktaran İçli, "Genç kardeşlerimize tarihi ve kültürel değerlerimizi tanıtmak, bu değerler üzerine gençliği inşa etmek amacıyla özel gezi programı düzenledik. Bu bağlamda tarihi camileri, müzeleri ziyaret etme imkanı buldular." dedi.

        İçli, kendilerine imkanı sunan Ulaş Kaymakamı Emre Zafer'e teşekkür etti.

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