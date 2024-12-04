Ulaş'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanları ile merkez ve köy muhtarları, hava sıcaklığının düşmesi ve arazinin karla kaplı olması nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Doğan, AA muhabirine, merkez ve köy muhtarlarıyla yaptıkları istişare sonucu kış aylarında yiyecek sıkıntısı çeken yaban hayvanları ve kuşların aç kalmalarını önlemek amacıyla doğaya yem bıraktıklarını söyledi.