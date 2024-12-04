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        Ulaş'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 11:43 Güncelleme: 04.12.2024 - 11:45
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        Ulaş'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
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        Sivas'ın Ulaş ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanları ile merkez ve köy muhtarları, hava sıcaklığının düşmesi ve arazinin karla kaplı olması nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Doğan, AA muhabirine, merkez ve köy muhtarlarıyla yaptıkları istişare sonucu kış aylarında yiyecek sıkıntısı çeken yaban hayvanları ve kuşların aç kalmalarını önlemek amacıyla doğaya yem bıraktıklarını söyledi.

        Kış aylarında programlı yemleme yapılmasıyla en azından kuş ve memeli türlerin açlıktan ölmelerinin önlenebileceğini belirten Doğan, "Genellikle kuşlar, memelilere oranla kış şartlarından daha fazla etkileniyor." dedi.

        Bakanlık olarak yemleme çalışmalarıyla yaban hayvanlarına destek olduklarını vurgulayan Doğan, "İlçemiz önemli kuş geçiş güzergahlarından ve uluslararası korunma alanıdır. Köylerimiz ve mahallelerimizdeki muhtarlarımızla iş paylaşımı yaparak yaban hayvanları için yerleşim yerlerine uzak alanlara yem bırakıp, yaban hayvanı popülasyonunu da desteklemiş olacağız." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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