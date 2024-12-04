Sivas'ta sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi öldü, kardeşi tedavi altına alındı

Sularbaşı Mahallesi 10'ncu Sokak'taki müstakil evde yaşayan ve emekli öğretmen oldukları öğrenilen Hüseyin İnangu (83) ile kardeşi Makbule İnangu'dan (73) haber alamayan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

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