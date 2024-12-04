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        Sivas'ta sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi öldü, kardeşi tedavi altına alındı

        Sivas'ta sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü, kız kardeşi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 23:08 Güncelleme: 04.12.2024 - 23:18
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        Sivas'ta sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi öldü, kardeşi tedavi altına alındı
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        Sivas'ta sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü, kız kardeşi hastaneye kaldırıldı.

        Sularbaşı Mahallesi 10'ncu Sokak'taki müstakil evde yaşayan ve emekli öğretmen oldukları öğrenilen Hüseyin İnangu (83) ile kardeşi Makbule İnangu'dan (73) haber alamayan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

        Eve giren sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Hüseyin İnangu'nun hayatını kaybettiğini belirlerken, baygın halde bulunan Makbule İnangu'yu, Numune Hastanesine kaldırdı.

        Tedavi altına alınan İnangu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Hüseyin İnangu'nun cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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