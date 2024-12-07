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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Galatasaray ile karşılaşacak

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 09:31 Güncelleme: 07.12.2024 - 09:31
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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Galatasaray ile karşılaşacak
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        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

        BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Turgut Doman yönetecek.

        Kırmızı-beyazlı ekip, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

        Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 18 puan topladı.

        Lider Galatasaray ise 11 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda 35 puan elde etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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