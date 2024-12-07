Sivasspor, Süper Lig'de yarın Galatasaray ile karşılaşacak
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.
BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Turgut Doman yönetecek.
Kırmızı-beyazlı ekip, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.
Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 18 puan topladı.
Lider Galatasaray ise 11 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda 35 puan elde etti.
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