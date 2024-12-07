Sivas'ta ayı saldırısına uğrayan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

İlçeye bağlı Karaçayır köyü eski muhtarı Alkaya, dün bir arkadaşı ile köy yakınlarında çıktığı domuz avı sırasında ayı saldırısına uğrayarak ağır yaralanmış ve ambulans helikopterle Sivas'a getirilmişti.

Sivas Numune Hastanesi'nde tedavi gören Mahmut Alkaya (47) yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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