Sivas'ta ayı saldırısına uğrayan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Sivas'ın Zara ilçesinde domuz avına çıkan ve ayı saldırısı sonucu ağır yaralanan eski muhtar, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Sivas'ın Zara ilçesinde domuz avına çıkan ve ayı saldırısı sonucu ağır yaralanan eski muhtar, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Sivas Numune Hastanesi'nde tedavi gören Mahmut Alkaya (47) yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Alkaya'nın cenazesinin, işlemlerinin ardından Zara ilçesine götürüleceği öğrenildi.
İlçeye bağlı Karaçayır köyü eski muhtarı Alkaya, dün bir arkadaşı ile köy yakınlarında çıktığı domuz avı sırasında ayı saldırısına uğrayarak ağır yaralanmış ve ambulans helikopterle Sivas'a getirilmişti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.