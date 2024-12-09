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        Suşehri'nde "Gençlik Buluşması" programı düzenlendi

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde düzenlenen "Gençlik Buluşması" programının konukları Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız ve Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 09:13 Güncelleme: 09.12.2024 - 09:17
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        Suşehri'nde "Gençlik Buluşması" programı düzenlendi
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde düzenlenen "Gençlik Buluşması" programının konukları Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız ve Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu oldu.

        Belediyeye ait sosyal tesislerde düzenlenen etkinlikte, Kaymakam Yıldız ve Belediye Başkanı Kayaoğlu, gençlik anılarını anlattı.

        Yıldız, gençlerin telefon bağımlısı olmaması gerektiğini belirterek, araştırmacı olmalarını ve çok kitap okumalarını söyledi.

        Geleceğin teminatı gençlere modern ve güçlü bir ülke bırakmayı hedeflediklerini aktaran Yıldız, "Savunma ve modern ülke anlamında güçlü bir Türkiye'yiz. Bu güzel ülkemizi de geleceğin teminatı olan gençlerimize emanet ediyoruz." dedi.

        Belediye Başkanı Kayaoğlu ise programa katılan gençlere teşekkür ederek, bu tür programların devam edeceğini kaydetti.

        Müzik dinletisinin sunulduğu etkinlikte, ödüllü bilgi yarışması da düzenlendi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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