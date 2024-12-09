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        Sivas'ta 1 milyon 540 bin makaron ele geçirildi

        Sivas'ta düzenlenen operasyonda 1 milyon 540 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 17:17 Güncelleme: 09.12.2024 - 17:17
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        Sivas'ta 1 milyon 540 bin makaron ele geçirildi
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        Sivas'ta düzenlenen operasyonda 1 milyon 540 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda bir araçta arama yaptı.

        Aramada, 1 milyon 540 bin boş makaron ve 45 paket bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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