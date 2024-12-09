Sivas'ta 1 milyon 540 bin makaron ele geçirildi

Sivas'ta düzenlenen operasyonda 1 milyon 540 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda bir araçta arama yaptı.

Aramada, 1 milyon 540 bin boş makaron ve 45 paket bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.