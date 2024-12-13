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        Sivas'ta polise darp girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kavga ihbarına giden polis memurunu darbetmek isteyen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 16:31 Güncelleme: 13.12.2024 - 16:33
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        Sivas'ta polise darp girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı
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        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kavga ihbarına giden polis memurunu darbetmek isteyen zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Koyulhisar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, kavga ihbarı üzerine olay yerine gitti.

        Kavga sırasında cama yumruk atarak yaralandığı belirtilen G.Ü, taşkınlık yaparak görevli polis memuruna darp girişiminde bulundu.

        Gözaltına alınan G.Ü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe, "Görevi yaptırmamak için direnme ve görevli memura darp" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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