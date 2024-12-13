Sivas'ta polise darp girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan G.Ü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe, "Görevi yaptırmamak için direnme ve görevli memura darp" suçundan tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Koyulhisar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, kavga ihbarı üzerine olay yerine gitti.

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