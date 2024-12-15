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        Sivasspor'da Bülent Uygun'un ikinci dönemi 348 gün sürdü

        SERHAT ZAFER - Net Global Sivasspor'un yollarını ayırdığı teknik direktör Bülent Uygun, 348 gün görevde kalabildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 11:09 Güncelleme: 15.12.2024 - 11:09
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        Sivasspor'da Bülent Uygun'un ikinci dönemi 348 gün sürdü
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        SERHAT ZAFER - Net Global Sivasspor'un yollarını ayırdığı teknik direktör Bülent Uygun, 348 gün görevde kalabildi.

        Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe, Kocaelispor, Çanakkale Dardanelspor, Göztepe, Trabzonspor ve Sivasspor'un da aralarında bulunduğu takımların formalarını giyen, attığı gollerin ardından verdiği asker selamı dolayısıyla "Asker Bülent" olarak tanınan Bülent Uygun, 2 Ocak'ta yeniden teknik direktörlük görevine geldiği Sivasspor ile 348 gün sonra yollarını ayırdı.

        Sivasspor, Bülent Uygun yönetiminde çıktığı 37 lig, 2'si kupa maçında, 15 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı.

        - 2. kez göreve getirildi

        Sivas temsilcisinin başında 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonunun ilk 8 haftasında görev yapan Uygun, geçen sezonun 19. haftasında 2. kez göreve getirildi.

        Uygun, geçen sezon kırmızı-beyazlı ekibin başında 21'i lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 23 maça çıktı.

        Sivasspor, Bülent Uygun yönetiminde geçen sezon çıktığı 21 lig maçında 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise geçen sezon 5. turda Ankara Keçiörengücü'nü 3-2 mağlup etmeyi başaran Uygun'un ekibi, son 16 turunun uzatmalarında Konyaspor'a 1-0 mağlup olarak kupaya veda etti.

        Uygun yönetimindeki Sivasspor, geçen sezon ligi 54 puanla 7. sırada tamamlamayı başardı.

        - Sivasspor bu sezon beklentilerin uzağında kaldı

        Sivasspor, Bülent Uygun yönetiminde Trendyol Süper Lig'de çıktığı 16 maçta hanesine 18 puan yazdırabildi. İnişli ve çıkışlı bir grafik çizen kırmızı-beyazlılar, son haftalarda aldığı başarısız sonuçlarla taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı.

        Sivas temsilcisi, ligde oynadığı 16 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 20 kez fileleri havalandıran Sivasspor, kalesinde ise 27 gole engel olamadı.

        Sivasspor yönetimi, alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Bülent Uygun ile görüşerek karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verdi.

        Bu arada teknik direktör arayışlarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekipte, yönetimin yakın zamanda yeni teknik direktörünü açıklaması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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