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        Sivas'ta soba yakarken eteği tutuşan alzheimer hastası kadın yanarak öldü

        Sivas'ın Hafik ilçesinde evinde soba yakmak isterken eteği tutuşan 68 yaşındaki alzheimer hastası kadın, yanarak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 12:53 Güncelleme: 16.12.2024 - 12:53
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        Sivas'ta soba yakarken eteği tutuşan alzheimer hastası kadın yanarak öldü
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        Sivas'ın Hafik ilçesinde evinde soba yakmak isterken eteği tutuşan 68 yaşındaki alzheimer hastası kadın, yanarak hayatını kaybetti.

        Yeniköy köyünde yalnız yaşayan M.I'nın evinin koridorunda yandığını gören bir kişi durumu muhtara bildirdi.

        Muhtar ve köylüler, kadının üzerine su dökerek yangını söndürdü.

        İhbar üzerine eve gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlenen kadının cenazesi, otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Yaşlı kadının, yatak odasında bulunan sobayı yaktığı sırada eteğinin tutuşması sonucu yandığı değerlendiriliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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