Sivasspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile sözleşme imzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdoğan, kırmızı-beyazlı ekiple sözleşme imzalamaktan gururlu ve mutlu olduğunu söyledi.

Sürecin hep beraber üstesinden geleceklerini belirten Erdoğan, "Bu sorumluluğu bana veren, güvenen, inanan başta kulüp başkanımıza ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Nasıl bir sorumluluk aldığımın, nasıl bir göreve geldiğimin farkındayım." dedi.

Sivasspor'u futbolculuk yıllarından ve teknik direktörlük döneminden itibaren takip ettiğini anlatan Erdoğan, "Bu camianın Süper Lig'de başarılara imza atan, başarılar kovalayan, futbolcu yetiştiren bir yapıya sahip olduğunu bildiğim için burada çok güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Erdoğan, devre arasına çok yakın bir zamanda geldiklerini, çok zamanlarının olmadığını ve bunun farkında olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kendime ve ekibime güveniyorum. Taraftarlarımızın desteğiyle burada çok güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Hedeflerimiz büyük ama benim yapımda her zaman maçtan maça düşünmek var, maçtan maça planlamak var. Şu an oynayacağımız ilk maç bizim için en önemli maç. Burayla anlaştıktan sonra hem kendi analizlerimizi hem rakip analizlerini yapmaya başlayarak takımımızı inşallah cumartesi gününe hazırlamaya çalışacağız. Futbolculuk dönemimde buraya geldiğimiz zaman deplasman havası yaşatan taraftarlarımızdan yine böyle bir hava yaratmasını istiyorum. İyi bir başlangıç yapmak istiyorum, onların desteğine çok ihtiyacımız var. İnşallah buradaki hedefleri daha yukarılara taşırız. Zamana da ihtiyacımız olacak."