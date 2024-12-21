Sivas'ta BİLSEM öğrencileri resim sergisi açtı

Öğrenciler sergide, keman ve piyano ile dinleti de sundu.

Bu yıl ikincisi düzenlenen sergide görsel sanat öğretmenleri Kadriye Epik, Tolga Barış ve Gülşah Kök rehberliğinde 62 öğrencinin eserleri yer aldı.

Şimşek, serginin hazırlanmasında emeği geçen öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

Okulda düzenlenen serginin açılışına Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve eşi Çiğdem Olgun Şimşek, İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Sivas Buruciye Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri "En uzun gece" temalı resim sergisi açtı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.