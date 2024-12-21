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        Sivas'ta rüzgara kapılarak düşen yamaç paraşütçüsü yaralandı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde yamaç paraşütüyle havalanan Sedat Üner, rüzgara kapılması sonucu 20 metreden düşerek yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 17:46 Güncelleme: 21.12.2024 - 17:54
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        Sivas'ta rüzgara kapılarak düşen yamaç paraşütçüsü yaralandı
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde yamaç paraşütüyle havalanan Sedat Üner, rüzgara kapılması sonucu 20 metreden düşerek yaralandı.

        İlçeye bağlı Çakırlı köyü yakınlarında arkadaşlarıyla birlikte yamaç paraşütü yapmaya giden Üner, paraşütünü hazırladıktan sonra havalandı.

        Kısa süre sonra ters rüzgara kapılan Üner, paraşütüyle birlikte yaklaşık 20 metre yükseklikten düştü.

        Yaralanan Üner, olay yerine gelen ambulans helikopterle Sivas'a sevk edildi.

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedaviye alınan Üner'in vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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