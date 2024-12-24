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        Sivas'ta meklek lisesi kız voleybol takımı bölge yarışmalarına katılacak

        Sivas Necip Fazıl Kısakürek Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi voleybol takımı, bölge yarışmalarında şehri temsil etme başarısı elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 11:19 Güncelleme: 24.12.2024 - 11:22
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        Sivas'ta meklek lisesi kız voleybol takımı bölge yarışmalarına katılacak
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        Sivas Necip Fazıl Kısakürek Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi voleybol takımı, bölge yarışmalarında şehri temsil etme başarısı elde etti.

        4 Eylül Spor Salonu'nda yapılan ve 28 takımın katıldığı maçlarda finale kalan Necip Fazıl Kısakürek Kız Mesleki ve Teknik Lisesi voleybol takımı, rakibi Borsa İstanbul Anadolu Lisesi takımını 3-2 yenerek bölge yarışmalarında Sivas'ı temsil etmeye hak kazandı.

        Okul müdürü Tuncay Baral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kız voleybol takımının elde ettiği başarının idareci ve öğretmenleri mutlu ettiğini söyledi.

        Kız voleybol takımıyla gurur duyduğunu belirten Baral, "İnşallah bölgeler arası yapılacak maçlarda kızlarımız yine başarı kazanarak Sivas'ımıza birincilik madalyasını getirirler. Kızlarımızı ve takımı çalıştıran beden eğitimi öğretmenimiz Abdullah Kesgin'i başarılarından dolayı tebrik ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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