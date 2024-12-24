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        Akıncılar Belediye Başkanı Sevinç halkla buluştu

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Belediye Başkanı Murat Sevinç, vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 14:13 Güncelleme: 24.12.2024 - 14:15
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        Akıncılar Belediye Başkanı Sevinç halkla buluştu
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Belediye Başkanı Murat Sevinç, vatandaşlarla bir araya geldi.

        İlçedeki bir kıraathanede düzenlenen toplantıya, belediye meclisi ve encümen üyeleri ile belediye birim amirleri de katıldı.

        Sevinç, toplantıda belediyenin 2024 yılında yaptığı işler ve 2025 yılında yapacağı projeler, yatırımlar ile belediyenin mali bütçesi hakkında bilgi verdi.

        Şeffaf belediyecilik anlayışıyla her ay bu toplantının yapılacağını belirten Sevinç, katılımcılara teşekkür etti.

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