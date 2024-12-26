Kayak sezonunu erken açan Yıldız Dağı, yılbaşı ve yarıyıl tatili öncesi tam doluluğa ulaştı

HALİFE YALÇINKAYA - Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'ndeki oteller ve bungalov evler, yılbaşı ve yarıyıl tatiline tam dolulukla girecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İl Özel İdaresinin desteğiyle 2014-2015 kış sezonundan itibaren hizmet vermeye başlayan kayak merkezinde, 2 bin 226 ve 1636 metre uzunluğunda 2 telesiyej, 804 metre uzunluğunda teleski, değişik uzunluklarda çok sayıda kayak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler yer alıyor.

Kentin kuzeyinde yer alan 2 bin 552 metre yüksekliğindeki Yıldız Dağı eteklerine kurulan merkez, Sivas'a 58, Tokat'a 78, Amasya'ya 192 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Merkez, suni karlama sistemi, gece aydınlatması ve Sivas'ta ilk olma özelliği taşıyan buz parkla kayakseverlere alternatif imkanlar sunuyor. "En ekonomik kayak merkezi" sloganıyla hizmet veren merkezde, yılbaşı ve yarıyıl tatilinde oteller ve bungalov evler tam doluluğa ulaştı.

Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nin işletmeciliğini yapan Sivas İl Özel İdaresine bağlı Buruciye AŞ Genel Müdürü Mustafa Altun, AA muhabirine, yılbaşı ve yarıyıl tatilinde kayak merkezinde yoğunluk yaşanacağını söyledi. Merkezin kayak sezonuna başladığından beri en erken sezonu bu yıl açtığını belirten Altun, "29 Kasım'dan itibaren kayak sezonunu açmış durumdayız. Suni karlama sistemleriyle kuvvetlendirme yaparak sezonu erken açtık. Diğer kayak merkezlerinin önüne geçerek farkındalık oluşturmuş olduk." dedi.

Aralık ayında yoğunluk yaşadıklarını vurgulayan Altun, "Her hafta artan yoğunlukla karşılaşıyoruz. Tokat, Amasya ve Yozgat tarafından gruplarımız günübirlik tesisimizi ziyaret ediyor. Bu da artarak devam ediyor." diye konuştu. - "Öngörümüz, 120 günlük kayak sezonu geçirmek" Altun, geçen yıl kış mevsiminin kısa sürdüğünü, 60 günlük kayak sezonu geçirdiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu yılki öngörümüz, en az 120 günlük kayak sezonu geçirmek. Geçen yıl 140-150 bin arasında ziyaretçimiz vardı. Bu yıl bunun çok üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Yıldız Dağı'nı açtığımız dönemde bir sloganımız vardı; 'Türkiye'nin en modern, en genç ve en ekonomik kayak merkezi' diye. Ekonomik yönümüzle bunu hala devam ettiriyoruz. Fiyatlara baktığımız zaman Türkiye ortalamasının altında. Yıldız Dağı'nı tercih etmek için misafirlerimizin en önemli nedenlerinden biri, ekonomik olması. Tesisimizde altyapı tamamlandıktan sonra 8. yılımızı geçiriyoruz. Konaklama yatak sayımız 300'e kadar ulaştı. 25 doğal yaşam evlerimiz var. Doğal yaşam evlerimizle kayak merkezimiz, diğer kayak merkezlerinden bir adım öne geçmiş durumda."

Altun, yılbaşı gecesi rezervasyonun yüzde 100 doluluğa ulaştığına dikkati çekerek, yarıyıl tatili için de tam kapasiteye ulaştıklarını ifade etti. Yeni yatırımlarla konaklama ve yatak sayısını artırmayı planladıklarını dile getiren Altun, "İlave binalarımızı otele çevirecek revizyon planlarımız var. Bunlarla konaklama sayımız biraz daha artarak turizm ve spor anlamında Yıldız Dağı, Türkiye'de adını duyurup yıldızını parlatmaya devam edecek." şeklinde konuştu.

- "Kar kalitesi ve pistleri çok güzel" İstanbul'dan gelen amatör kayakçı Caner Tiryaki ise Türkiye'nin hemen her bölgesindeki kayak merkezlerinde tutkuyla kayak yaptığını anlattı. Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar kalitesinin çok yüksek olduğunu vurgulayan Tiryaki, tüm kayakseverlere burayı önerdi.

Merkezde keyifli vakit geçirilebilecek tesislerin olduğundan bahseden Tiryaki, "Kar kalitesi ve pistlerin güzelliğinden dolayı profesyonel sporculara burayı öneriyorum. Burasını çok beğeniyorum, kar kalitesi Doğu ve İç Anadolu bölgelerinde çok daha iyi oluyor." dedi. Tiryaki, bu merkezin diğerlerine göre daha ekonomik olduğunu sözlerine ekledi.