Akıncılar Kaymakamı Türkmen, esnafı ziyaret etti

Esnafla görüş alışverişinde bulunan Türkmen, her zaman ilçe esnafının yanında olduklarını söyledi.

İlçe merkezinde faaliyet gösteren işletmeleri ve esnafı ziyaret eden Türkmen, hayırlı işler diledi.

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