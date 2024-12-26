Akıncılar Kaymakamı Türkmen, esnafı ziyaret etti
Sivas'ın Akıncılar Kaymakam Musa Türkmen, esnaf ziyaretinde bulundu.
Sivas'ın Akıncılar Kaymakam Musa Türkmen, esnaf ziyaretinde bulundu.
İlçe merkezinde faaliyet gösteren işletmeleri ve esnafı ziyaret eden Türkmen, hayırlı işler diledi.
Esnafla görüş alışverişinde bulunan Türkmen, her zaman ilçe esnafının yanında olduklarını söyledi.
İşletme sahipleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
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