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        Akıncılar Kaymakamı Türkmen, esnafı ziyaret etti

        Sivas'ın Akıncılar Kaymakam Musa Türkmen, esnaf ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 15:49 Güncelleme: 26.12.2024 - 15:49
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        Akıncılar Kaymakamı Türkmen, esnafı ziyaret etti
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        Sivas'ın Akıncılar Kaymakam Musa Türkmen, esnaf ziyaretinde bulundu.

        İlçe merkezinde faaliyet gösteren işletmeleri ve esnafı ziyaret eden Türkmen, hayırlı işler diledi.

        Esnafla görüş alışverişinde bulunan Türkmen, her zaman ilçe esnafının yanında olduklarını söyledi.

        İşletme sahipleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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