Muaythai Süper Ligi sezon finali, Sivas'ta yapıldı

Spor Toto Muaythai Süper Ligi sezon finali, Sivas'ta gerçekleştirildi.

Valilik, belediye, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından 4 Eylül Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda 6 müsabakada 12 sporcu ter döktü.

Final mücadelelerinde kadınlar 45 kiloda Gamze Korkmaz, 48 kiloda Özlem Melek Korkmaz, 54 kiloda Ferizan Gocuk, 60 kiloda Kübra Kocakuş, erkekler 60 kiloda Umut Başar Karabulut ve 75 kiloda Mehmet Ali Meriç, rakiplerini yenerek şampiyon oldu.

Vali Yılmaz Şimşek, burada yaptığı konuşmada, birbirinden değerli sporcuları "sultan şehir" Sivas'ta misafir etikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıkları için mutlu oldukları belirten Şimşek, "İnşallah bu bir başlangıç olur. Daha büyük organizasyonlara hep birlikte ev sahipliği yaparız. Sporcularımıza başarılar diliyorum. İnşallah buradan güzel anılarla ayrılılar." diye konuştu.

Belediye Başkanı Adem Uzun ise Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız'a teşekkür ederek böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptıkları için mutlu oldukları ifade etti.