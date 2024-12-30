Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Ulaş'ta masa oyunları köşesi oluşturuldu

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde bir lisede eTwinning Projesi kapsamında masa oyunları köşesi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 15:37 Güncelleme: 30.12.2024 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ulaş'ta masa oyunları köşesi oluşturuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde bir lisede eTwinning Projesi kapsamında masa oyunları köşesi yapıldı.

        Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi "Math around us" isimli eTwinning Projesi kapsamında öğrenciler için kış köşesi adı altında masa oyunları köşesi oluşturdu.

        Okul müdürü Mustafa Gün, AA muhabirine, eTwinning Projesinin farklı kültürleri ve dilleri tanımak açısından önemli olduğunu belirtti.

        Okulda proje koordinatörü Gülten Erol rehberliğinde köşe oluşturduklarını dile getiren Gün, "9 taş, 3 taş, mikado, mangala, pentago gibi strateji oyunların yer aldığı projede öğrencilerimiz dersten artan zamanlarını oyunlar oynayarak değerlendiriyorlar." dedi.

        Öğrencilerin motivasyonunu ve öğrenme isteklerini artırmayı hedeflediklerini aktaran Gün, "Öğrencilerimiz akranlarıyla hoşça vakit geçirirken, stratejik ve analitik düşünmeyi uygulamalı olarak öğreniyorlar. Sosyalleşiyor, aynı zamanda dikkat becerilerini geliştirme imkanı buluyorlar." diye konuştu.

        Gün, projeye destek veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül ve projenin hazırlanmasında emeği geçen öğretmen Gülten Erol ile öğrencilere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2. kez kafesli parti! 23 gözaltı! 2 organizatör tutuklandı!
        2. kez kafesli parti! 23 gözaltı! 2 organizatör tutuklandı!
        Ukrayna bir yıl daha savaşmayı sürdürebilir mi?
        Ukrayna bir yıl daha savaşmayı sürdürebilir mi?
        F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
        F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
        Bakan Göktaş: Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz edeceğiz
        Bakan Göktaş: Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz edeceğiz
        "Real Madrid bu çocuğu bırakmaz"
        "Real Madrid bu çocuğu bırakmaz"
        1 polis vurulmuş, Azerbaycanlı oyuncu ölmüştü! Karar çıktı!
        1 polis vurulmuş, Azerbaycanlı oyuncu ölmüştü! Karar çıktı!
        2024'ün en çok kazanan futbolcuları!
        2024'ün en çok kazanan futbolcuları!
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten akaryakıt ve tütünde ÖTV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten akaryakıt ve tütünde ÖTV açıklaması
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        "Karşılıklı gülerek iyileşiyoruz"
        "Karşılıklı gülerek iyileşiyoruz"
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        Kanka kelimesi nereden geliyor?
        Kanka kelimesi nereden geliyor?
        2.1 milyar TL'lik bungalov sarmalı!
        2.1 milyar TL'lik bungalov sarmalı!
        “Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız”
        “Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız”
        Gözler maaş zamlarında
        Gözler maaş zamlarında
        Almanya'dan Musk'a: Seçimleri etkilemeye çalışıyor
        Almanya'dan Musk'a: Seçimleri etkilemeye çalışıyor
        "İnsan, AI karşısında çocuk kadar savunmasız olacak"
        "İnsan, AI karşısında çocuk kadar savunmasız olacak"
        Almanya'nın kapsamlı enerji dönüşümü enerji krizine nasıl çözüm olacak?
        Almanya'nın kapsamlı enerji dönüşümü enerji krizine nasıl çözüm olacak?
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?

        Benzer Haberler

        Sivas Valisi Şimşek, köy odası sohbet programına katıldı
        Sivas Valisi Şimşek, köy odası sohbet programına katıldı
        Sivas'ta bir evde yapılan aramada 3 silah ve çok sayıda bıçak ele geçirildi
        Sivas'ta bir evde yapılan aramada 3 silah ve çok sayıda bıçak ele geçirildi
        Sivas'ta dolandırıcılık girişimi polisin müdahalesiyle önlendi
        Sivas'ta dolandırıcılık girişimi polisin müdahalesiyle önlendi
        Sivasspor'un Antalya kampı sürüyor
        Sivasspor'un Antalya kampı sürüyor
        Doktorun sahiplendiği karga "Jackoo" ile dostluğu görenleri şaşırtıyor
        Doktorun sahiplendiği karga "Jackoo" ile dostluğu görenleri şaşırtıyor
        Nesli tükenme tehlikesindeki su samuru apartmana girdi
        Nesli tükenme tehlikesindeki su samuru apartmana girdi