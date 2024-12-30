Ulaş'ta masa oyunları köşesi oluşturuldu

Gün, projeye destek veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül ve projenin hazırlanmasında emeği geçen öğretmen Gülten Erol ile öğrencilere teşekkür etti.

Öğrencilerin motivasyonunu ve öğrenme isteklerini artırmayı hedeflediklerini aktaran Gün, "Öğrencilerimiz akranlarıyla hoşça vakit geçirirken, stratejik ve analitik düşünmeyi uygulamalı olarak öğreniyorlar. Sosyalleşiyor, aynı zamanda dikkat becerilerini geliştirme imkanı buluyorlar." diye konuştu.

Okul müdürü Mustafa Gün, AA muhabirine, eTwinning Projesinin farklı kültürleri ve dilleri tanımak açısından önemli olduğunu belirtti.

Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi "Math around us" isimli eTwinning Projesi kapsamında öğrenciler için kış köşesi adı altında masa oyunları köşesi oluşturdu.

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