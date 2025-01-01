Sivas'ta 3 bin 765 güvenlik personeliyle yılbaşı denetimi

Sivas'ta 3 bin 765 güvenlik personeliyle yılbaşı denetimleri gerçekleştiriliyor.

Sivas Valiliğince alınan yılbaşı tedbirleri kapsamında, Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven ortamında girmeleri amacıyla halkın yoğun bulunduğu caddeler, eğlence yerleri gibi çeşitli noktalarda denetimlerini arttırdı.

Kentte, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 489 ekip ve 2 bin 458 personel, İl Jandarma Komutanlığına bağlı 337 tim ve 1307 personel denetimlere katılıyor. Uygulama noktalarında araçları durduran ekipler, evrak kontrolünün ardından sürücülere alkol muayenesi yapıyor. Yaya devriyeler ise Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü gerçekleştiriyor.