Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

Sivas'ta etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle merkezde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Belediye ekipleri, merkezde kar temizleme çalışması yaparken Karayolları ekipleri de şehirlerarası yollarda trafiğin aksamaması için karla mücadeleyi sürdürüyor.

Ayrıca, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. Zirve kısımlarında sisin de etkisiyle görüş mesafesi yaklaşık 10 metreye kadar düştü.

Vatandaşlardan, ulaşımda aksamalar, tipi ve görüş mesafesinde azalma, çığ tehlikesi, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.