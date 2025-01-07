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        Devlet desteğiyle GES kuran girişimci, ihtiyaç fazlası elektriği satıyor

        SERHAT ZAFER - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Ertuğrul Kepenek, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ve Avrupa Birliği desteğiyle güneş enerji santrali (GES) kurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 12:32 Güncelleme: 07.01.2025 - 12:32
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        Devlet desteğiyle GES kuran girişimci, ihtiyaç fazlası elektriği satıyor
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        SERHAT ZAFER - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Ertuğrul Kepenek, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ve Avrupa Birliği desteğiyle güneş enerji santrali (GES) kurdu.

        Yıllarca Avusturya'da işçi olarak çalışan 55 yaşındaki Ertuğrul Kepenek, 2005 yılında ailesiyle memleketi Şarkışla ilçesine dönerek tarım ve hayvancılık alanında yatırımlar yapmaya başladı.

        İlçede besi ve tavuk çiftliği kuran Kepenek, artan elektrik maliyetini devlet desteğiyle kurduğu GES'le tamamen ortadan kaldırdı, kullanımından arta kalan elektriği de satarak şirket ekonomisine katkı sağladı.

        Yatırımcı Ertuğrul Kepenek, AA muhabirine, ailesiyle yıllar sonra döndükleri memleketlerinde aile şirketi bünyesinde yumurta üretimi için tavuk çiftliği kurduklarını söyledi.

        Günlük 15 bin yumurta üretimiyle başladıkları çiftlikte, kapasitelerini 200 bine çıkarttıklarını belirten Kepenek, daha sonra besi çiftliği kurduklarını ifade etti.

        Artan elektrik maliyetlerinin ardından GES projesi için TKDK ve Avrupa Birliği projesine başvurduklarını dile getiren Kepenek, "Projemiz için yüzde 55 hibe desteği aldık. Projemizin toplam maliyeti 7,5 milyon lira. Bunun yaklaşık 4 milyon lirasını Avrupa Birliği karşıladı ve burayı kurduk." dedi.

        - "1,5 yılda kendisini amorti etti"

        Kepenek, kurdukları santralde günlük ortalama 3 bin 500 kilovatsaat (kWh) elektrik ürettiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Burası günlük yaklaşık 500 evin ihtiyacını karşılayan elektrik üretiyor. Devletimizin bize sunduğu imkanlardan yararlanarak burayı kurduk. Çok güzel bir proje, 1,5 yılda kendisini amorti etti. Aylık ortalama 250 bin lira elektrik ödememiz vardı, şimdi ödemiyoruz. Ödemediğimiz gibi aylık 100 bin liralık da elektrik satıyoruz. Çok güzel bir yatırım oldu, Allah devletimizden razı olsun. Burası atıl bir araziydi. Yeşil, temiz bir enerji ve bacasız fabrika oldu. Yenilenebilir enerji için çok güzel bir yatırım çünkü havayı ve doğayı kirletmiyoruz. Doğal kaynakları harcamadan enerji üretiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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