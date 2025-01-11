Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Net Global Sivasspor ile Corendon Alanyaspor, yarın saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşmada Muhammet Ali Metoğlu görev yapacak.

Kulübün açıklamasına göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde ise taktik çalışmalar yapıldı.

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