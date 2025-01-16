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        Sivasspor'un en istikrarlısı Charis Charisis oldu

        SERHAT ZAFER - Trendyol Süper Lig'in 19 haftalık ilk bölümünde Yunan oyuncu Charis Charisis, Net Global Sivasspor'un en istikrarlı oyuncusu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 11:17 Güncelleme: 16.01.2025 - 11:17
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        Sivasspor'un en istikrarlısı Charis Charisis oldu
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        SERHAT ZAFER - Trendyol Süper Lig'in 19 haftalık ilk bölümünde Yunan oyuncu Charis Charisis, Net Global Sivasspor'un en istikrarlı oyuncusu oldu.

        Sezona teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde başlayan, kötü gidişatın ardından Ömer Erdoğan ile anlayan kırmızı-beyazlılar, 19 haftalık bölümü 20 puanla 14. sırada tamamladı.

        Ligde 18 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Sivasspor, 21 kez gol sevinci yaşarken kalesinde 28 gol gördü.

        Kırmızı-beyazlılar, Sivas'taki 10 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgiyle 13 puanı hanesine yazdırdı.

        Sivas temsilcisi, deplasmandaki 8 maçtan ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 7 puan topladı.

        Sivasspor, ligde maç başı 1,1 puan ortalamasıyla oynadı.

        - En golcüsü Rey Manaj

        Sivasspor'da, Arnavut forvet Rey Manaj 4 golle skora katkı sağladı.

        Rey Manaj, Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor (2) ve Adana Demirspor maçlarında rakip fileleri havalandırdı.

        Sivas temsilcisinde golcü oyuncu Fode Koita 3, orta saha oyuncusu Garry Rodrigues, savunma oyuncusu Sonko Sundberg, orta saha oyuncusu Menig ve savunma oyuncusu Uros Rodakoviç 2'şer golle takımına katkı verdi.

        Bekir Turaç Böke ve Keita Balde, savunma oyuncuları Murat Paluli, Samba Camara ve Uğur Çiftçi de 1'er kez gol sevinci yaşadı.

        - Sivasspor'un istikrar abidesi Charisis

        Sivas temsilcisinde orta saha oyuncusu Charisis, 17 maçta 1492 dakika sahada kalarak dikkati çekti.

        Ligde 17 maçta 1485 dakika oyunda kalan savunma oyuncusu Murat Paluli, 17 maçta 1435 dakika forma giyen Sonko Sundberg ve 16 maçta 1406 dakika sahada kalan Uğur Çiftçi ile 16 maçta 1377 dakika forma giyen defans futbolcusu Uras Rodakoviç, en fazla süre alan oyuncular arasında yer aldı.

        - Sivasspor'un en hırçını Uğur Çiftçi

        Kırmızı-beyazlı takımda iki kez kırmızı ve 3 kez sarı kart gören savunma oyuncusu Uğur Çiftçi, en hırçın futbolcu olarak öne çıktı.

        Uğur Çiftçi'yi bir kırmızı, 3 sarı kartla golcü oyuncu Rey Manaj takip etti.

        Sivasspor'da Azizbek Turgunboev, Murat Paluli, Sonko Sundberg, Nikolic ve Charis Charisis 4'er kez, Jan Bieganski ve Fode Koita 3'er kez, Samuel Moutoussamy 2 kez, Samba Camara, Ali Şaşal Vural, Alex Pritchard, Ziya Erdal, Menig, Poungruas, Rodrigues ve Bekir Turaç Böke 1'er kez sarı kartla cezalandırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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