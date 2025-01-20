Sivas'ta yolcu otobüsü ile çöp kamyonunun çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Yaralılardan T.K. ve N.S. ambulansta tedavi edilirken, diğer yaralılar Numune Hastanesine kaldırıldı.

Kazada çöp kamyonu sürücüsü ve aynı araçtaki işçilerden M.Ç. (34) ile otobüsteki yolculardan bebek T.K. ve 2 yaşındaki N.S. yaralandı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, iftaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

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