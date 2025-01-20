Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta yolcu otobüsü ile çöp kamyonunun çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Sivas'ta yolcu otobüsü ile çöp kamyonunun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 21:50 Güncelleme: 20.01.2025 - 21:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta yolcu otobüsü ile çöp kamyonunun çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Sivas'ta yolcu otobüsü ile çöp kamyonunun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kars'tan İzmir'e giden H.İ.E. (44) yönetimindeki 36 AY 110 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolunun Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda A.P. (36) idaresindeki Sivas Belediyesine ait 58 BV 655 plakalı çöp kamyonuyla çarpıştı.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, iftaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada çöp kamyonu sürücüsü ve aynı araçtaki işçilerden M.Ç. (34) ile otobüsteki yolculardan bebek T.K. ve 2 yaşındaki N.S. yaralandı.

        Yaralılardan T.K. ve N.S. ambulansta tedavi edilirken, diğer yaralılar Numune Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Amerika'nın altın çağı şimdi başlıyor"
        "Amerika'nın altın çağı şimdi başlıyor"
        Trump'ın yemin töreninde dikkat çeken anlar
        Trump'ın yemin töreninde dikkat çeken anlar
        Ümit Özdağ gözaltına alındı
        Ümit Özdağ gözaltına alındı
        Papa: Trump bunu yaparsa kara leke olur
        Papa: Trump bunu yaparsa kara leke olur
        İmamoğlu hakkında soruşturma
        İmamoğlu hakkında soruşturma
        İsmail Kartal'ın yeni adresini duyurdular!
        İsmail Kartal'ın yeni adresini duyurdular!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Slovakya Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Slovakya Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Trabzonspor evinde farklı kazandı!
        Trabzonspor evinde farklı kazandı!
        Kuzey Koreli asker: Dünyaya dair pek bilgim yok
        Kuzey Koreli asker: Dünyaya dair pek bilgim yok
        Galatasaray, Skriniar'da mutlu sona yakın!
        Galatasaray, Skriniar'da mutlu sona yakın!
        Beşiktaş transferde gaza bastı!
        Beşiktaş transferde gaza bastı!
        Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın eşini dolandıranlar tutuklandı
        Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın eşini dolandıranlar tutuklandı
        Melania, Trump'ın gölgesinde kaldı
        Melania, Trump'ın gölgesinde kaldı
        Kanlar içerisindeyken polisten yardım istedi!
        Kanlar içerisindeyken polisten yardım istedi!
        Trump döneminde piyasaları ne bekliyor?
        Trump döneminde piyasaları ne bekliyor?
        Özel: Adayımız hazır, partimiz hazır
        Özel: Adayımız hazır, partimiz hazır
        Sektörel rotasyon yapılacak
        Sektörel rotasyon yapılacak
        Fahiş fiyat talep eden özel okullara soruşturma
        Fahiş fiyat talep eden özel okullara soruşturma
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?

        Benzer Haberler

        Sivas'ta dağcılar, zorlu hava koşullarında Gürlevik Dağı'na tırmandı
        Sivas'ta dağcılar, zorlu hava koşullarında Gürlevik Dağı'na tırmandı
        Sivas'ta 3.9 büyüklüğünde deprem
        Sivas'ta 3.9 büyüklüğünde deprem
        AK Parti'li Güler: Türkiye, dünyanın ilk 10 ekonomisi içerisinde yer alacak
        AK Parti'li Güler: Türkiye, dünyanın ilk 10 ekonomisi içerisinde yer alacak
        AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler, partisinin Sivas Gençlik Kolları Kongresi...
        AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler, partisinin Sivas Gençlik Kolları Kongresi...
        Sivasspor, Trabzonspor maçına hazır
        Sivasspor, Trabzonspor maçına hazır
        Yıldız Dağı'nda sömestir yoğunluğu
        Yıldız Dağı'nda sömestir yoğunluğu