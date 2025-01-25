Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:BGGrup 4 Eylül Stadyumu
Hakemler: Burak Pakkan, Furkan Ürün, Cem Özbay
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Charisis, Tolga Ciğerci, Emrah Başsan, Rodrigues, Manaj
Bellona Kayserispor: Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Attamah, Kolovetsios, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Yılmaz, Karami, Ramazan Civelek, Cardoso, Mane, Bahoken
Goller: Dk. 5 Manaj, Dk. 10 Onurcan Piri (kendi kalesine), 45+1 Rodriges (Net Global Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 33 Rodriges (Net Global Sivasspor), Dk. 44 Mane (Bellona Kayserispor)
Kırmızı kart: Dk. 23 Bahoken (Bellona Kayserispor)
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