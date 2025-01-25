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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 14:32 Güncelleme: 25.01.2025 - 14:32
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:BGGrup 4 Eylül Stadyumu

        Hakemler: Burak Pakkan, Furkan Ürün, Cem Özbay

        Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Charisis, Tolga Ciğerci, Emrah Başsan, Rodrigues, Manaj

        Bellona Kayserispor: Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Attamah, Kolovetsios, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Yılmaz, Karami, Ramazan Civelek, Cardoso, Mane, Bahoken

        Goller: Dk. 5 Manaj, Dk. 10 Onurcan Piri (kendi kalesine), 45+1 Rodriges (Net Global Sivasspor)

        Sarı kartlar: Dk. 33 Rodriges (Net Global Sivasspor), Dk. 44 Mane (Bellona Kayserispor)

        Kırmızı kart: Dk. 23 Bahoken (Bellona Kayserispor)

        SİVAS

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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