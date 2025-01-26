Sivas'ta otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Sivas'ın Zara ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Sivas'ın Zara ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
B.G. (33) yönetimindeki 04 ABB 759 plakalı otomobil ile M.Y.Y. (48) idaresindeki 06 EMJ 354 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Erzincan kara yolunun Zara ilçesi yakınlarında çarpıştı.
Bilgi verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerle araçlardaki E.A. (19), I.Y. (45) ve H.Ç.Y. (10) yaralandı.
Zara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan ve uzman çavuş olduğu öğrenilen B.G, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.
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