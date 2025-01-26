Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta hastanede yaşanan patlamada kimsenin zarar görmediği bildirildi

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, dün hastanenin tüp bebek merkezinde yaşanan patlama sırasında ve sonrasında herhangi bir hasta veya çalışanın zarar görmediğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 19:03 Güncelleme: 26.01.2025 - 19:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta hastanede yaşanan patlamada kimsenin zarar görmediği bildirildi
        ABONE OL

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, dün hastanenin tüp bebek merkezinde yaşanan patlama sırasında ve sonrasında herhangi bir hasta veya çalışanın zarar görmediğini bildirdi.

        Doğan, yazılı açıklamasında, dün saat 15.45'te Tüp Bebek Merkezi'ndeki inkübatör cihazının karbon filtresinin bütünlüğünün bozulduğunun tespit edildiğini belirtti.

        Konuyla ilgili hastanenin kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) sorumlusunun bilgilendirildiğini aktaran Doğan, şunları kaydetti:

        "Filtre karbon içerdiği için 112 aracılığıyla AFAD ile iletişime geçilmiştir. AFAD yetkilileriyle yapılan değerlendirmede, olayın ciddi bir durum arz etmediği ancak ortama atmosferik gaz yayılma ihtimaline karşı ortam havalandırması gerektiği belirtilmiştir. Ortam havalandırması için AFAD yetkililerinden destek istenmiş ve ortam havalandırması yapılarak olay yeri hizmet vermeye hazır bir şekilde düzenlenmiştir. Olay sırası ve sonrasında herhangi bir hasta ve çalışan zarar görmemiştir. Ünitemiz yoğun şekilde hasta kabulüne devam ederek hizmet vermeyi sürdürmektedir."

        Bu arada açıklamada, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hayati Öztürk'ün, merkezi ziyaret ederek olayla ilgili Doğan'dan bilgi aldığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İnşaatta korku dolu dakikalar!
        İnşaatta korku dolu dakikalar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şanlıurfa'da aile katliamı! Anne ve kızları ölü bulundu
        Şanlıurfa'da aile katliamı! Anne ve kızları ölü bulundu
        İtalyan şefin oğluna saldırı!
        İtalyan şefin oğluna saldırı!
        İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
        İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
        “Çok masraflıydı, geri çektik”
        “Çok masraflıydı, geri çektik”
        Çip hisselerinde "DeepSeek" sonrası sert düşüş
        Çip hisselerinde "DeepSeek" sonrası sert düşüş
        Beşiktaş'tan Cengiz Ünder operasyonu!
        Beşiktaş'tan Cengiz Ünder operasyonu!
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Torun vahşeti! Dedesi ve babaannesini katletti!
        Torun vahşeti! Dedesi ve babaannesini katletti!
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Kara Kartal'a İngiliz kanat!
        Kara Kartal'a İngiliz kanat!
        İskandinav liderler Danimarka Başbakanı'nın evinde
        İskandinav liderler Danimarka Başbakanı'nın evinde
        Barış Alper'e vize yok!
        Barış Alper'e vize yok!
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Boncuk Koyu'nda kamerayla takip ediliyor
        Boncuk Koyu'nda kamerayla takip ediliyor
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        Savcılığa çağrıldı
        Savcılığa çağrıldı
        Denetim firmasının yetkilisi gözaltına alındı!
        Denetim firmasının yetkilisi gözaltına alındı!

        Benzer Haberler

        Sivas'ta kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı
        Sivas'ta kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı
        Akıncılar Kaymakamı Türkmen, Şenbağlar köyünü ziyaret etti
        Akıncılar Kaymakamı Türkmen, Şenbağlar köyünü ziyaret etti
        Sivas'ta yoğun sis etkili oldu
        Sivas'ta yoğun sis etkili oldu
        Hastanede karbon filtre patladı, sızan gazı AFAD tahliye etti
        Hastanede karbon filtre patladı, sızan gazı AFAD tahliye etti
        Sivas'ta hastanede yaşanan patlamaya AFAD ekipleri müdahale etti
        Sivas'ta hastanede yaşanan patlamaya AFAD ekipleri müdahale etti
        Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
        Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı