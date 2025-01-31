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        Sivas'ta 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

        Sivas'ın Yakupoğlan köyünde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangında hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 12:09 Güncelleme: 31.01.2025 - 12:09
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        Sivas'ta 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
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        Sivas'ın Yakupoğlan köyünde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangında hasar oluştu.

        Kent merkezine 57 kilometre uzaklıktaki köyde, O.Ç'ye ait 4 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, Sivas Belediyesi ve Yıldız Beldesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Apartmanda yaşayan vatandaşlar, köy sakinlerinin yardımıyla tahliye edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın çatıda hasara neden oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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