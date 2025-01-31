Sivas'ta 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın çatıda hasara neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, Sivas Belediyesi ve Yıldız Beldesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kent merkezine 57 kilometre uzaklıktaki köyde, O.Ç'ye ait 4 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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