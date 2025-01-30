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        Sivas'ta Kıbrıs gazisi Arı son yolculuğuna uğurlandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 72 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Abdullah Arı'nın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 16:08 Güncelleme: 30.01.2025 - 16:12
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        Sivas'ta Kıbrıs gazisi Arı son yolculuğuna uğurlandı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 72 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Abdullah Arı'nın cenazesi toprağa verildi.

        Evinde hayatını kaybeden Arı için Muhsin Yazıcıoğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Arı'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Yıldırım Mezarlığı'na defnedildi.

        Törene, Arı'nın ailesinin yanı sıra Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, Garnizon Komutan Vekili Piyade Yarbay Ercan Çelik, Sivas İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Adem Taşkın, Şarkışla Belediye Başkanvekili Osman Tamer, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

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