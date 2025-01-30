Sivasspor, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'a konuk olacak
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşılaşacak.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşılaşacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak kırmızı-beyazlı ekip, İstanbul'a giderek kampa girecek.
Sivasspor'da, Eyüpspor maçı öncesinde Garry Rodrigues, Alaaddin Okumuş ve Samba Camara'nın sakatlıkları bulunuyor.
Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 23 puan topladı.
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