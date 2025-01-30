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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'a konuk olacak

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 10:02 Güncelleme: 30.01.2025 - 10:02
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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'a konuk olacak
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        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşılaşacak.

        Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

        Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak kırmızı-beyazlı ekip, İstanbul'a giderek kampa girecek.

        Sivasspor'da, Eyüpspor maçı öncesinde Garry Rodrigues, Alaaddin Okumuş ve Samba Camara'nın sakatlıkları bulunuyor.

        Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 23 puan topladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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