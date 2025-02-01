Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta arıcılık kursu düzenlendi

        Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arıcılık kursu düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 10:14 Güncelleme: 01.02.2025 - 10:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta arıcılık kursu düzenlendi
        ABONE OL

        Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arıcılık kursu düzenledi.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, arıcılık kursuna katılan kursiyerleri ziyaret etti.

        Kursa 113 kursiyerin katıldığını belirten Yıldız, kursiyerlere arı bireyleri, arı ürünleri, ilkbahar ve sonbahar bakımı, kışlatma, arı ırkları, hastalık ve zararlılar, bal üretimi ve hasadı gibi konularda teorik bilgiler verileceğini belirtti.

        Yıldız, Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli hakkında da bilgi vererek, il merkezi ve 16 ilçede her hafta 3'er köy belirleneceğini ve 51 köyde modelin anlatılacağını ifade etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sis ve kirli hava etkili oluyor! Uzmanlar uyardı
        Sis ve kirli hava etkili oluyor! Uzmanlar uyardı
        Mevduat ve yatırım fonlarında stopaj oranı artırıldı
        Mevduat ve yatırım fonlarında stopaj oranı artırıldı
        Daha 8 yaşındaydı... Anne ve babası yaralandı! Rüya ağlattı!
        Daha 8 yaşındaydı... Anne ve babası yaralandı! Rüya ağlattı!
        Djiku'ya bir teklif de La Liga'dan!
        Djiku'ya bir teklif de La Liga'dan!
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        Kahreden acı! İkiz bebekleri oldu... Kucağına alamadı!
        Kahreden acı! İkiz bebekleri oldu... Kucağına alamadı!
        Alkollü sürücü çarptı! 15 yaşındaki Hasan'ı ölüme bıraktı!
        Alkollü sürücü çarptı! 15 yaşındaki Hasan'ı ölüme bıraktı!
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Teğmenler ihraç edildi
        Teğmenler ihraç edildi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 Stanley Kubrick filmi
        En iyi 5 Stanley Kubrick filmi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kahvaltı için en uygun zaman
        Kahvaltı için en uygun zaman
        Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde! İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde! İllerimizde hava durumu!
        Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
        Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        WhatsApp'tan "İsrail casus yazılımı" açıklaması
        WhatsApp'tan "İsrail casus yazılımı" açıklaması
        G.Saray'a kötü haber: Morata'da pürüz çıktı
        G.Saray'a kötü haber: Morata'da pürüz çıktı

        Benzer Haberler

        Kızıldağ'ın zirvesindeki köyde sadece 2 mevsim görülüyor
        Kızıldağ'ın zirvesindeki köyde sadece 2 mevsim görülüyor
        Balıklı Kaplıcası 'yapı kullanım belgesi eksikliği' nedeniyle kapatıldı (2)
        Balıklı Kaplıcası 'yapı kullanım belgesi eksikliği' nedeniyle kapatıldı (2)
        Yıldız Dağı'ndaki bungalov evler, bazı oteller ve telesiyej kullanıma kapat...
        Yıldız Dağı'ndaki bungalov evler, bazı oteller ve telesiyej kullanıma kapat...
        Balıklı Kaplıcası 'yapı kullanım belgesi eksikliği' nedeniyle kapatıldı
        Balıklı Kaplıcası 'yapı kullanım belgesi eksikliği' nedeniyle kapatıldı
        Sivas'ta evlerden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı
        Sivas'ta evlerden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı
        Sivas'ta dolandırıcılık olayını polis önledi
        Sivas'ta dolandırıcılık olayını polis önledi