Sivas'ta kar küreme aracı yandı
Sivas'ta kar küreme aracında çıkan yangın hasara yol açtı.
Sivas'ta kar küreme aracında çıkan yangın hasara yol açtı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Karayolları Sivas Bölge Müdürlüğüne ait 58 DP 280 plakalı kar küreme ve tuzlama aracı, Çelebiler köyü yakınlarında seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.
Aracı durduran sürücü, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
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