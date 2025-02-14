Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 16:52 Güncelleme: 14.02.2025 - 16:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı
        ABONE OL

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde Gaziantep Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmalarla sona erdi.

        Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

        Gaziantep FK ile Net Global Sivasspor, yarın saat 13.30'da Gaziantep Stadı'nda karşılaşacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜSİAD YİK Başkanına soruşturma
        TÜSİAD YİK Başkanına soruşturma
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine değişikliği, CHP'deki önseçim ve yeni anayasa mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine değişikliği, CHP'deki önseçim ve yeni anayasa mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD yanlış yolda
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD yanlış yolda
        BDDK, tüketici kredilerinde vade sınırını değiştirdi
        BDDK, tüketici kredilerinde vade sınırını değiştirdi
        Trump-Putin görüşmesi Avrupa'da şok yarattı
        Trump-Putin görüşmesi Avrupa'da şok yarattı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Fransız liselerine ceza yağdı
        "Seni seviyorum"
        "Seni seviyorum"
        Fenerbahçe'nin zaferi Belçika'da yankılandı
        Fenerbahçe'nin zaferi Belçika'da yankılandı
        1 tecavüz, 2 cinayet! İşte caninin cezası!
        1 tecavüz, 2 cinayet! İşte caninin cezası!
        "Galatasaray ağır yaralı"
        "Galatasaray ağır yaralı"
        Yaşlı kadın yolun karşısına geçecekti!
        Yaşlı kadın yolun karşısına geçecekti!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        Kayınpeder ile 2 damadını öldürmüştü! "Çok pişmanım hayatım karardı!"
        Kayınpeder ile 2 damadını öldürmüştü! "Çok pişmanım hayatım karardı!"
        Ozan Güven'e hapis istemi
        Ozan Güven'e hapis istemi
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Bulls GSYO halka açılıyor
        AB'nin ABD'ye misillemesi hangi alanlarda olacak?
        AB'nin ABD'ye misillemesi hangi alanlarda olacak?
        TÜSİAD'ın gündemindeki kayyım yasası
        TÜSİAD'ın gündemindeki kayyım yasası
        MHP lideri Bahçeli taburcu edildi
        MHP lideri Bahçeli taburcu edildi

        Benzer Haberler

        Sivas Belediye Başkanı Uzun, Sevgililer Günü dolayısıyla esnafa Sivasspor b...
        Sivas Belediye Başkanı Uzun, Sevgililer Günü dolayısıyla esnafa Sivasspor b...
        Sivasspor, Gaziantep FK maçına hazır
        Sivasspor, Gaziantep FK maçına hazır
        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK ile karşılaşacak
        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK ile karşılaşacak
        Cenaze defni için köye giderken kar ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur ka...
        Cenaze defni için köye giderken kar ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur ka...
        Sivas'ta kar yağışı; 215 yerleşim yerinin yolu kapandı (2)
        Sivas'ta kar yağışı; 215 yerleşim yerinin yolu kapandı (2)
        Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
        Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi