Sivas'ta drift yapan 2 sürücüye 92 bin 784 lira ceza
Sivas'ta polis ekipleri, drift yapan 2 sürücüye 92 bin 784 lira ceza uyguladı.
Sivas'ta polis ekipleri, drift yapan 2 sürücüye 92 bin 784 lira ceza uyguladı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Gültepe Mahallesi Dört Eylül Sanayi Sitesi'nde drift yapılan 2 aracı tespit etti.
Kamera kayıtlarından belirlenen araçların sürücüleri gözaltına alındı.
Sürücülere toplam 92 bin 784 lira idari para cezası uygulandı, sürücü belgelerine 60 gün süreyle el konuldu.
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