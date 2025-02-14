Sivas'ta drift yapan 2 sürücüye 92 bin 784 lira ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Gültepe Mahallesi Dört Eylül Sanayi Sitesi'nde drift yapılan 2 aracı tespit etti.

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