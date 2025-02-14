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        Sivas'ta drift yapan 2 sürücüye 92 bin 784 lira ceza

        Sivas'ta polis ekipleri, drift yapan 2 sürücüye 92 bin 784 lira ceza uyguladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 17:36 Güncelleme: 14.02.2025 - 17:36
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        Sivas'ta drift yapan 2 sürücüye 92 bin 784 lira ceza
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        Sivas'ta polis ekipleri, drift yapan 2 sürücüye 92 bin 784 lira ceza uyguladı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Gültepe Mahallesi Dört Eylül Sanayi Sitesi'nde drift yapılan 2 aracı tespit etti.

        Kamera kayıtlarından belirlenen araçların sürücüleri gözaltına alındı.

        Sürücülere toplam 92 bin 784 lira idari para cezası uygulandı, sürücü belgelerine 60 gün süreyle el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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