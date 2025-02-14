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        Sivas'ta terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı

        Sivas'ta terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 17:21 Güncelleme: 14.02.2025 - 17:21
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        Sivas'ta terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı
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        Sivas'ta terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DHKP/C'nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, il merkezinde ikamet eden M.E. gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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