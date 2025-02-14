Sivas'ta terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DHKP/C'nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Sivas'ta terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı.

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