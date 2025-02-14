Sivasspor, Gaziantep FK maçına hazır

Gaziantep Futbol Kulübü Tesisleri'nde, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışmalar yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Sivasspor, alt sıralardan kurtulmak için bu karşılaşmadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor.

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