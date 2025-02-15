23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi

Sivas'ta düzenlenen 23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası'nda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden Sivaslı güreşçi Ahmet Turan Durman'ın adının verildiği organizasyonda grekoromen ve kadınlar müsabakaları tamamlandı.

Grekoromende İstanbul Büyükşehir Belediyesi 171 puanla birinci olurken Ankara ASKİ Spor Kulübü 143 puanla ikinci, Kayseri Şeker Spor Kulübü 131 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlarda Yalova Termal 141 puanla birinci, İstanbul Beşiktaş 124 puanla ikinci, Ankara MKE Ankaragücü 110 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Şampiyonada dereceye giren sporcu ve takımlara ödülleri, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem ve TÜRASAŞ Genel Müdür Yardımcısı Atanur Karadağ tarafından verildi.

Şampiyonada grekoromen sitil ve kadınlar kategorisinde dereceye giren sporcular şunlar:

- Grekoromen:

60 kilo: 1. Mert İlbars (İstanbul Büyükşehir Belediyesi), 2. Ömer Altaş (Ankara TEİAŞ), 3. Cihan Yaşar (Kayseri Şeker Spor Kulübü) ve Mahmut Tuncay (Ankara ASKİ)

67 kilo: 1. Azat Sarıyar (Kayseri Şeker Spor Kulübü), 2. Melih Yegin (Bursa Büyükşehir Belediyesi), 3. Gökhan Dinçel (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) ve Ömer Fatih Örel (Ankara ASKİ)

77 kilo: 1. Müslüm Barga (Kayseri Şeker Spor Kulübü), 2. Osman Emin Ekinci (Bursa Büyükşehir Belediyesi), 3. İlhan Aldı (Bursa Büyükşehir Belediyesi) ve Resul Gavuz (Rize Çaykur Spor Kulübü)

87 kilo: 1. Alperen Berber (Ankara ASKİ), 2. Enes Buğra Demir (Ankara TEİAŞ), 3. Samet Yaldıran (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) ve Muhammed Gavuz (Rize Çaykur Spor Kulübü)

130 kilo: 1. Cemal Yusuf Bakır (Ankara ASKİ), 2. Ömer Amiroğlu (İstanbul Büyükşehir Belediyesi), 3. Talha Çavdar (Rize Çaykur Spor Kulübü) ve Hüseyin Avni Çil (İzmir Büyükşehir Belediyesi)

- Kadınlar:

50 kilo: 1. Songül Kavak (Aydın Kuyucak Belediye), 2. Nil Aktaş (Kırklareli Lüleburgaz), 3. Yağmur Karabacak (Afyon Sinanpaşa) ve Fatma Kızmaz (Ankara MKE Ankaragücü)