Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında evinde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 14:47 Güncelleme: 16.02.2025 - 14:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında evinde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma çalışmasıyla başladı. Ardından rondo çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, dar alan oyun ve yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

        Gaziantep FK maçında oynayan futbolcular ise yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

        Sivasspor, yarınki 1 günlük iznin ardından 18 Şubat Salı günü yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

        Net Global Sivasspor ile TÜMOSAN Konyaspor, 22 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP kurultayına "şaibe" soruşturması: İfade veren delege sayısı artıyor
        CHP kurultayına "şaibe" soruşturması: İfade veren delege sayısı artıyor
        Kışın bugüne kadarki en soğuk günlerini yaşayabiliriz!
        Kışın bugüne kadarki en soğuk günlerini yaşayabiliriz!
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        Kahtalı Mıçe son yolculuğuna uğurlandı
        Kahtalı Mıçe son yolculuğuna uğurlandı
        Trump'ın aşı karşıtı sağlık bakanı küresel sağlığı nasıl etkileyebilir?
        Trump'ın aşı karşıtı sağlık bakanı küresel sağlığı nasıl etkileyebilir?
        TMSF, TÜSİAD'a cevap verdi
        TMSF, TÜSİAD'a cevap verdi
        Kahreden ölüm! Endoskopi sırasında bağırsağı delindi!
        Kahreden ölüm! Endoskopi sırasında bağırsağı delindi!
        Fenerbahçe Kasımpaşa karşısında!
        Fenerbahçe Kasımpaşa karşısında!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Geçit!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Geçit!
        Karnabaharı tüketirken bilinmesi gerekenler
        Karnabaharı tüketirken bilinmesi gerekenler
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı! İlk duruşmada karar çıktı
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı! İlk duruşmada karar çıktı
        Hindistan'da tren istasyonunda izdiham: Çok sayıda kişi öldü!
        Hindistan'da tren istasyonunda izdiham: Çok sayıda kişi öldü!
        Taşlar yerinden oynayacak!
        Taşlar yerinden oynayacak!
        "Büyük takım refleksi gösterdi"
        "Büyük takım refleksi gösterdi"
        Edebiyatımızda pati sesleri
        Edebiyatımızda pati sesleri
        Grip salgını alarmı! ABD'de okullar tatil edildi
        Grip salgını alarmı! ABD'de okullar tatil edildi
        İyi bir evlilik için dikkat edilmesi gerekenler
        İyi bir evlilik için dikkat edilmesi gerekenler
        Şikâyetlerin ana konusu onlardı
        Şikâyetlerin ana konusu onlardı
        Icardi - Nara düellosu
        Icardi - Nara düellosu
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı

        Benzer Haberler

        Şampiyon güreşçilerin hedefinde olimpiyatlar var
        Şampiyon güreşçilerin hedefinde olimpiyatlar var
        Sivas'ta boş havuza düşen inek kurtarıldı
        Sivas'ta boş havuza düşen inek kurtarıldı
        23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi
        23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi
        Sivasspor, Süper Lig'de 3 maçtır galibiyete hasret
        Sivasspor, Süper Lig'de 3 maçtır galibiyete hasret
        Sivasspor'da sakat futbolcuların durumuna ilişkin bilgilendirme
        Sivasspor'da sakat futbolcuların durumuna ilişkin bilgilendirme
        Sivas'ta üniversite öğrencileri doğaya yem bıraktı
        Sivas'ta üniversite öğrencileri doğaya yem bıraktı