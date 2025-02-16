Sivasspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma çalışmasıyla başladı. Ardından rondo çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, dar alan oyun ve yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

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