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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor ile karşılaşacak

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 09:07 Güncelleme: 21.02.2025 - 09:07
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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor ile karşılaşacak
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        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

        BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

        Kırmızı-beyazlı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kulüp tesislerinde kampa girecek.

        Sivasspor'da sarı kart cezalısı Uğur Çiftçi, Rey Manaj ve sakatlığı bulunan Garry Rodrigues, Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.

        Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucunda 23 puan topladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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