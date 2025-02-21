Sivasspor, Konyaspor maçı öncesi taraftara video kliple çağrıda bulundu

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında evinde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, kritik mücadele öncesi taraftarlarını tribüne davet eden bir video paylaştı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda maça gitmek isteyen küçük bir çocuğun annesiyle yaşadığı diyalog anlatılıyor. Videoda, annesi, soğuk hava ve kurs nedeniyle çocuğunun stada gitmesine izin vermek istemese de minik taraftarın, "Anne, Sivasspor'un bize çok ihtiyacı var. Takımı yalnız bırakamayız. Haris, Murat, Ziya, Ali, Fode abi bizi bekliyor." sözleri yer alıyor.

Bu sözler karşısında duygulanan anne, çocuğunun maça gitmesine izin veriyor.

"Bazı sözler yürekten söylenir, Takımımızı yalnız bırakamayız." notuyla paylaşılan video, kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.