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        Öğrenciler üretecekleri İHA'ları uçurma deneyimini yaşayacak

        SERHAT ZAFER - Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) tarafından kurulacak atölyede, insansız hava araçlarının (İHA) bakım, onarım, montaj, pilotaj ve üretimini yapacak öğrenciler, onları uçurma deneyimi de yaşayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 12:31 Güncelleme: 27.02.2025 - 12:31
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        Öğrenciler üretecekleri İHA'ları uçurma deneyimini yaşayacak
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        SERHAT ZAFER - Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) tarafından kurulacak atölyede, insansız hava araçlarının (İHA) bakım, onarım, montaj, pilotaj ve üretimini yapacak öğrenciler, onları uçurma deneyimi de yaşayacak.

        SBTÜ tarafından hazırlanan "İnsansız Hava Araçları Bakım Onarım, Montaj Pilotaj ve Üretim, Tasarım Beceri Atölyesi Projesi", Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresinden 5 milyon lira hibe almaya hak kazandı.

        Proje kapsamında kurulacak Beceri Atölyesindeki kurslara katılacak öğrencilere İHA üretimi, bakım ve onarım, montaj ile uçurma eğitimi verilecek.

        SBTÜ Uçuş Eğitmeni İsmail Öcal, AA muhabirine, akademik bilgi ve tecrübeyi toplum faydasına kullanma vizyonuyla çıktıkları yolda kendilerine destek olan Rektör Prof. Dr. Mehmet Kul'a teşekkür etti.

        Projenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Anadolu Projeler Ofisi tarafından desteklenmeye hak kazandığını aktaran Öcal, kurulacak atölyede öğrencilere insansız hava aracının bakım, onarım, montaj, pilotaj ve üretimini yaptıracaklarını dile getirdi.

        Öcal, düzenlenecek kurslarla havacılığa ilgisi olan lise ve üniversite düzeyindeki kursiyerlere yaş kategorilerine göre özel olarak hazırlanmış eğitimler vereceklerini belirterek, "İHA'nın tasarımından üretimine kadarki yaşam serüvenine şahitlik edecekler." dedi.

        - 193 ülkede geçerli İHA pilotu lisansı verilecek

        Kursiyerlerin alacakları pilotaj dersleriyle ürettiklerini uçurma kabiliyeti de edineceklerini anlatan Öcal, "Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlerimiz, 193 ülkede geçerli İHA 1 kategori pilotu olarak lisanslandırılabilecekler." diye konuştu.

        Öcal, projenin teknoloji hamlesinde önemli bir misyon üstlendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Aynı zamanda Milli Teknoloji Hamlesi'nin en önemli göstergelerinden biri olan TEKNOFEST yarışmalarına profesyonel destekle hazırlanabilecekler ve buna mukabil beklenen başarıyı şehrimize getireceklerdir. Ömür boyu öğrenme ve destek misyonumuz çerçevesinde kursiyerlerimiz, öğrenciliklerinin herhangi bir evresinde katılacakları ulusal ya da uluslararası yarışmalar için atölyemizi kullanabilecekler ve ihtiyaç duydukları zaman akademik desteğe başvurabileceklerdir."

        - Yıllık 500 öğrenciye eğitim verilmesi hedefleniyor

        Proje bütçesinin 5 milyon lira olarak onaylandığını aktaran Öcal, proje kapsamında üniversite yerleşkesine yeni bir atölye tesis ettiklerini kaydetti.

        Öcal, yıllık yaklaşık 500 öğrenciye erişmeyi hedeflediklerini dile getirerek, "Buradaki asıl amacımız TEKNOFEST gibi yarışmalara ilgililerin profesyonel anlamda desteklerini artırmak. Havacılığa ilgisi olan öğrencilerimizi profesyonel anlamda destekleyerek ilgilerini başarıya dönüştürmek istiyoruz. Hobi ya da amatör bazda çalışan veya bireysel kalmış öğrencileri bir grup çalışmasıyla bu profesyonel yapının içerisine dahil etmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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