Öğrenciler üretecekleri İHA'ları uçurma deneyimini yaşayacak

SERHAT ZAFER - Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) tarafından kurulacak atölyede, insansız hava araçlarının (İHA) bakım, onarım, montaj, pilotaj ve üretimini yapacak öğrenciler, onları uçurma deneyimi de yaşayacak.

SBTÜ tarafından hazırlanan "İnsansız Hava Araçları Bakım Onarım, Montaj Pilotaj ve Üretim, Tasarım Beceri Atölyesi Projesi", Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresinden 5 milyon lira hibe almaya hak kazandı.

Proje kapsamında kurulacak Beceri Atölyesindeki kurslara katılacak öğrencilere İHA üretimi, bakım ve onarım, montaj ile uçurma eğitimi verilecek.

SBTÜ Uçuş Eğitmeni İsmail Öcal, AA muhabirine, akademik bilgi ve tecrübeyi toplum faydasına kullanma vizyonuyla çıktıkları yolda kendilerine destek olan Rektör Prof. Dr. Mehmet Kul'a teşekkür etti.

Projenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Anadolu Projeler Ofisi tarafından desteklenmeye hak kazandığını aktaran Öcal, kurulacak atölyede öğrencilere insansız hava aracının bakım, onarım, montaj, pilotaj ve üretimini yaptıracaklarını dile getirdi.

Öcal, düzenlenecek kurslarla havacılığa ilgisi olan lise ve üniversite düzeyindeki kursiyerlere yaş kategorilerine göre özel olarak hazırlanmış eğitimler vereceklerini belirterek, "İHA'nın tasarımından üretimine kadarki yaşam serüvenine şahitlik edecekler." dedi.

- 193 ülkede geçerli İHA pilotu lisansı verilecek

Kursiyerlerin alacakları pilotaj dersleriyle ürettiklerini uçurma kabiliyeti de edineceklerini anlatan Öcal, "Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlerimiz, 193 ülkede geçerli İHA 1 kategori pilotu olarak lisanslandırılabilecekler." diye konuştu.

Öcal, projenin teknoloji hamlesinde önemli bir misyon üstlendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda Milli Teknoloji Hamlesi'nin en önemli göstergelerinden biri olan TEKNOFEST yarışmalarına profesyonel destekle hazırlanabilecekler ve buna mukabil beklenen başarıyı şehrimize getireceklerdir. Ömür boyu öğrenme ve destek misyonumuz çerçevesinde kursiyerlerimiz, öğrenciliklerinin herhangi bir evresinde katılacakları ulusal ya da uluslararası yarışmalar için atölyemizi kullanabilecekler ve ihtiyaç duydukları zaman akademik desteğe başvurabileceklerdir."

- Yıllık 500 öğrenciye eğitim verilmesi hedefleniyor