Yıldızeli'nde yaşlılar ihtiyaç sahipleri için yemek hazırlıyor

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bulunan Engelli ve Yaşlı Bakım Merkezi, ramazan ayında ilçe merkezi ve köylerindeki ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırıyor.

Kurumda çalışan hizmetli, yatılı hizmet alan engelli ve yaşlılardan oluşan ekip, hazırladıkları yemekleri özenle paketledikten sonra engelli, yaşlı ve ihtiyaç sahibi 100 ailenin evlerine teslim ediyor.

Bakım merkezi sorumlusu Celal Güney, ramazan ayının bereketini ve dayanışma ruhunu böyle bir sosyal faaliyetle gerçekleştirdiklerini söyledi.

Asırlık çınarlarla hazırladıkları sıcak yemekleri kaymakamlıktan aldıkları listeye göre ihtiyaç sahibi 100 aileye günlük dağıtımını yaptıklarını belirten Güney, "Bu faaliyetin her aşamasında ön hazırlık, paketleme, pişirme ve evlere tek tek dağıtım noktasında kurumda hizmet alan koca çınarlarımızın el emeği, alın teri bulunacak. Birlikte hazırlayıp, birlikte pişirip, birlikte dağıtacağız." dedi.

İftarlık sıcak yemek ikramından faydalanan vatandaşlar ise bakım merkezi yetkililerine teşekkür etti.