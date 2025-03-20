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        Sivas Valisi Şimşek, Aşık Veysel'in vefatının 52. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun vefatının 52. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 15:59 Güncelleme: 20.03.2025 - 15:59
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        Sivas Valisi Şimşek, Aşık Veysel'in vefatının 52. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı
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        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun vefatının 52. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Şimşek, mesajında, Anadolu coğrafyasının kültürler mozaiği, aşıklar diyarı Sivas'ta yetişen ünlü ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun, halk şiirinin ülkede öne çıkan en önemli ismi olduğunu ve Türk halk kültürüne büyük katkılarda bulunduğunu belirtti.

        Veysel'in 7 yaşında eline aldığı sazıyla Anadolu insanının hissiyatını, Anadolu insanının öz lisanıyla dile getirdiğini vurgulayan Şimşek, büyük ozanın asırlardır süregelen aşıklık geleneğini, günümüze taşıdığını aktardı.

        Ulusal sınırları aşan insancıl, paylaşımcı ve bütünleştirici nitelikteki şiirlerinde kendisini, çevresini, doğayı yalın ve akıcı bir şekilde anlatan Aşık Veysel'in sevgiyi, kardeşliği ve ölümü eşsiz bir üslupla betimlediğini, birleştirici yönüyle toplumda büyük etki bıraktığını ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

        "Okuma yazma bilmemesine rağmen gerçek bir arif ve gönül adamı olan Aşık Veysel, topluma ışık tutan aydın kimliği ile dikkat çekmiş, dünyadan ışık alamasa da gönlünün ışığını dünyaya ulaştırabilmiş, insanlığın kulak verdiği, feyz aldığı bir değer haline gelmiştir. Halen de tüm dünyada Aşık Veysel'in sesi ve sazı yankılanmakta, uzun ince yolundan devşirdiği dizeler, türküler, deyişler gönlümüzü ısıtmaya, yolumuzu ışıtmaya devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle birlik ve beraberliğin sembolü, toprak dostu büyük ozan Aşık Veysel Şatıroğlu''nu, 'sadık yarim' dediği kara toprakla buluşmasının 52. yıl dönümünde saygıyla yad ediyor, eserlerinin tüm insanlığın kalbinde sevgi ve barış izleri bırakacağına yürekten inanıyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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