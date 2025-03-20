Sivasspor, Adana Demirspor maçının hazırlıkları başladı

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dayanıklılık koşusu yapan kırmızı beyazlı ekip, pas çalışması ve yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Net Global Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

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