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        Sivasspor, Adana Demirspor maçının hazırlıkları başladı

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Net Global Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 18:14 Güncelleme: 20.03.2025 - 18:14
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        Sivasspor, Adana Demirspor maçının hazırlıkları başladı
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        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Net Global Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dayanıklılık koşusu yapan kırmızı beyazlı ekip, pas çalışması ve yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

        Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Net Global Sivasspor ile Adana Demirspor, 29 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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