Sivas'ta evde çıkan yangında 92 yaşındaki kişi öldü
Sivas'ın Divriği ilçesinde evde çıkan yangında 92 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
Sivas'ın Divriği ilçesinde evde çıkan yangında 92 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Kuluncak köyünde müstakil bir evde yangın çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, evde yalnız yaşadığı öğrenilen Z.A'yı dışarı çıkardı.
Sağlık ekiplerince Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Z.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Z.A'nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
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